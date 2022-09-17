Добровинский: второй фол Фернандеса придумал Карасёв. Может, ждёт орден от «Газпрома»?

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал судейство Сергея Карасёва в матче с «Зенитом» (0:2) в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Разговаривал со своим кумиром Гершковичем. Мы считаем, что второй карточки у Фернандеса не было, там вообще не было фола. Его придумал господин Карасёв. Четыре раза мы смотрели видео, там не было никакого фола. А жёлтую карточку, которую дали Захаряну… надо было давать штрафной в пользу «Динамо» по отношению к «Зениту». Господин Карасёв, мне кажется, смотрит, кто стоит за «Зенитом» – «Газпром». А болеет ли власть за «Зенит»? А как сделать так, чтобы он был в фаворе? Может, он ждёт какую-то медаль, орден. Нехорошо, это спорт. Нельзя подыгрывать», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.