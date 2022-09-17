Член совета директоров «Динамо» Гафин: «Зенит» — не «Реал». Но флагман российского футбола

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 10-го тура, в котором московская команда встретилась с «Зенитом», высказался о санкт-петербургской команде.

«Зенит» — не «Реал». По игре, по качеству футболистов, по бюджету, который всё это обобщает — это, безусловно, флагман российского футбола. В игровом плане «Зенит» обладает наибольшим потенциалом. Когда мы говорим об отдельных играх, результат может быть любой. Однако если мы говорим о дистанции на турнире, то с такой обоймой и таким качеством футболистов у «Зенита» больше шансов на победу.

Клубы говорят, что у «Зенита» королевское положение? Во множестве лиг есть клубы, которые на голову выше в плане бюджета, финансов и так далее, чем остальные. Бундеслига — «Бавария», Ла Лига — «Реал» и «Барселона». Ситуация не уникальна. То, что у «Зенита» такая ситуация, значит, так сложилось. Нам надо не жаловаться — я сейчас говорю о «Динамо» Москва. Нам нужно улучшать свою игру, играть более агрессивно и конкретно. Жаловаться — это последнее дело», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.