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Иван Сергеев прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Иван Сергеев прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от победы над «Динамо» (2:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Тяжёлая игра и тяжёлое поле. Хорошо, что надавили на ошибки соперника и забили гол. Во втором тайме у них случилось удаление, а мы забили второй и довели дело до победы. Тяжёлая игра, хорошо, что выиграли.

Против кого было сложнее всего играть? Против всех сложно играть. Честно. И на каждого соперника мы настраиваемся отдельно», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место.

В следующем туре «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Ростовом» 2 октября.

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