Иван Сергеев прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
Поделиться
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от победы над «Динамо» (2:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Тяжёлая игра и тяжёлое поле. Хорошо, что надавили на ошибки соперника и забили гол. Во втором тайме у них случилось удаление, а мы забили второй и довели дело до победы. Тяжёлая игра, хорошо, что выиграли.
Против кого было сложнее всего играть? Против всех сложно играть. Честно. И на каждого соперника мы настраиваемся отдельно», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место.
В следующем туре «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Ростовом» 2 октября.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:46
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:41
-
21:41
-
21:38
-
21:35
-
21:35
-
21:31
-
21:31
-
21:23
-
21:23
-
21:19
-
21:18
-
21:18
-
21:10
-
21:08
-
21:06
-
21:06
-
20:59
-
20:56
-
20:45
Партнерский контент