В «Динамо» высказались об удалении Роберто Фернандеса в матче с «Зенитом»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал удаление парагвайского защитника команды Роберто Фернандеса в матче с «Зенитом» (0:2).
«Надо посмотреть на первую жёлтую карточку более внимательно. То, что я предварительно слышал от нашего штаба, её надо ещё раз пересмотреть. Планируем обращение в ЭСК? Мы можем обращаться, можем не обращаться — от этого ничего не поменяется. Тут обращались по поводу Яна Бобровского, а он судит завтра. Поэтому надо пересмотреть эти моменты. После этого будем принимать решения. Обращение в ЭСК мало что даёт в плане удовлетворения наших вопросов», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Динамо» играло в меньшинстве с 66-й минуты, тогда Фернандес получил вторую жёлтую карточку.
- 17 сентября 2022
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