Рыков: судейство в матче «Динамо» — «Зенит» хорошее. Вопросов быть не должно

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал судейство в матче бело-голубых с санкт-петербургским «Зенитом», завершившемся победой подопечных Сергея Семака со счётом 2:0.
«Неплохой матч. Думаю, если бы не удаление, у «Динамо» могли быть шансы. А после него было понятно, что «Зенит» доведёт до победы.
Судейство? Хорошо. Не думаю, что должны быть какие-то вопросы. Я не заметил какой-то предвзятости. Качественный матч с точки зрения судейства», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
За вторую жёлтую карточку в матче с «Зенитом» был удалён парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес, с 66-й минуты бело-голубые играли в меньшинстве. Голами в этой игре отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
- 17 сентября 2022
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