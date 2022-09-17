Рыков: «Зенит» сильнее всех. Оставить интригу живой будет тяжело

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков поделился впечатлениями от результатов санкт-петербургского «Зенита».

«У «Зенита» качественные легионеры. По праву идут на первом месте, они сильнее всех. Жива ли интрига? Тяжело будет всем: у «Спартака» какие-то проблемы, у «Динамо» новые игроки только приехали. А у «Зенита» уже сбалансированный состав. Конечно, они выделяются», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После 10 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует, набрав 26 очков. У ближайшего преследователя, «Ростова», 22 очка. Матчи чемпионата России возобновятся по завершении перерыва на матчи сборных, 1 октября. «Зенит» становится победителем турнира на протяжении четырёх последних сезонов.