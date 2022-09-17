Гафин ответил, сколько времени нужно «Динамо», чтобы бороться с «Зенитом» на равных

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о том, сколько понадобится времени, чтобы «Динамо» могло соперничать с «Зенитом».
«Как минимум команда должна пройти в таком составе тренировочные сборы, чтобы сыграться», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, сегодня, 17 сентября, состоялся центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу санкт-петербургской команды. Голы на свой счёт записали Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
- 17 сентября 2022
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