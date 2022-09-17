Защитник «Динамо» Даса высказался о поражении от «Зенита»

Защитник московского «Динамо» Эли Даса прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счётом 0:2 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы знаем, что пропущенные голы — наши ошибки. Мы не были достаточно хороши в защите, чтобы сдержать натиск «Зенита». Могли создать больше моментов у ворот «Зенита». У них сильная и хорошая команда. Не знаю, кто может их остановить, потому что моя задача играть за «Динамо» и отдаваться команде полностью. Сегодня ни мне лично, ни «Динамо» в целом не удалось противостоять «Зениту», — передаёт слова Дасы корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
По итогам матча «Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Ростовом» на своём поле. Московское «Динамо» отправится в гости к грозненскому «Ахмату».
- 17 сентября 2022
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