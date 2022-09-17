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Рыков: в «Урал» пришёл опытный тренер. Верю, что они исправят ситуацию

Рыков: в «Урал» пришёл опытный тренер. Верю, что они исправят ситуацию
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков высказался о ситуации в «Урале» и влиянии на команду президента клуба Григория Иванова.

«Конечно, слежу за «Уралом». Главного аутсайдера не могу назвать, у всех какие-то свои проблемы и нюансы. В «Урале» поменялся тренер, провели селекционную кампанию, игроки новые появились. Думаю, пауза им сейчас будет на пользу, чтобы чуть-чуть сыгрались. Опытный тренер пришёл, должны выправить ситуацию.

Я надеюсь, что они не вылетят. Я переживаю за ребят, за Григория Викторовича, за футбол. Если бы «Урала» там не было, не было бы и футбола. Только и могу сказать, что положительный момент, что Григорий Викторович помогает футболу и развивает его. Удачи им», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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