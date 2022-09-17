«Зенит» оштрафован за баннер фанатов в матче с ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» оштрафован на 25 тыс. рублей за баннер фанатов в матче 5-го тура РПЛ с московским ЦСКА на «Газпром Арене». Болельщики дорисовали на нём цифру 12 уже после согласования, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Цифра 12 символизирует болельщиков. Баннер представлял собой отсылку к фильму «Достучаться до небес» режиссёра Томаса Яна и выражал позицию фанатов по вопросу введения Fan ID.

После игры сотрудниками полиции была отправлена жалоба в РФС. Инцидент был рассмотрен КДК, в результате чего питерский клуб был оштрафован за «неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованного баннера».

В том матче сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1. За «Зенит» отличились Малком и Густаво Мантуан, за ЦСКА — Фёдор Чалов.