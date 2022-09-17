У «Зенита» лучший старт в истории российского чемпионата

По итогам десяти проведённых встреч в рамках Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» выдал лучший старт в истории чемпионата.

При этом по показателю набранных очков «Зенит» повторил достижения прошлых команд. В сезоне-2014/2015 санкт-петербургский клуб уже набирал такое количество очков. Однако в нынешнем сезоне сине-бело-голубые значительно увеличили разницу забитых и пропущенных мячей: 29–3 (+26). В прошлом у клуба была статистика 28–6 (+22). Также в истории чемпионата 26 очков набирали «Локомотив» (2002 год, 18–5) и ЦСКА (2015/2016, 20–1).

Напомним, сегодня, 17 сентября, состоялся центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». По итогам матча победу со счётом 2:0 одержали футболисты «Зенита».

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