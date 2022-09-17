«Манчестер Сити» включится в гонку за защитника «Интера» Шкриньяра

«Манчестер Сити» присоединится к борьбе за защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра. Об этом сообщает издание The Sun.

По сведениям инсайдеров, итальянский клуб надеялся, что после отказа продавать футболиста в «ПСЖ» этим летом тот согласится на продление контракта. Однако до сих пор стороны ни к чему не пришли, а предлагаемая зарплата в размере € 7 млн сильно разнится с тем, сколько словак зарабатывал бы в парижском клубе — € 9 млн.

Кроме того, в гонке за Шкриньяра также находятся два лондонских клуба — «Тоттенхэм» и «Челси». Антонио Конте хотел бы воссоединиться со своим бывшим подопечным, а синие уже ранее интересовались кандидатурой защитника в минувшее летнее трансферное окно.

Срок контракта Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023 года. Уже в январе защитник будет иметь право вести переговоры с другими клубами, если решит не продлевать действующее соглашение с миланской командой.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: