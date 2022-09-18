«Атлетик» одержал волевую победу над «Райо» в матче с пятью голами

Вчера, 17 сентября, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао проходил матч 6-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Атлетик» и мадридский «Райо Вальекано». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте: Оскар Трехо с передачи Серхио Камельо вывел «Райо» вперёд.
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Через девять минут «Атлетик» ответил: Иньяки Уильямс замкнул передачу Дани Гарсии.
Гол Иньяки Уильямса. Видеоролик:
В первом тайме «Атлетик» забил ещё дважды. Сначала с паса Алекса Беренгера отличился Ойан Сансет.
А затем Нико Уильямс с передачи Ерая Альвареса увеличил преимущество своей команды.
Гол Нико Уильямса. Видеоролик:
В концовке матча Радамель Фалькао отыграл один мяч, но победа осталась за «Атлетиком».
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