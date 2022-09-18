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«Атлетик» одержал волевую победу над «Райо» в матче с пятью голами

«Атлетик» одержал волевую победу над «Райо» в матче с пятью голами
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Вчера, 17 сентября, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао проходил матч 6-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Атлетик» и мадридский «Райо Вальекано». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте: Оскар Трехо с передачи Серхио Камельо вывел «Райо» вперёд.

Гол Трехо. Видеоролик:

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Через девять минут «Атлетик» ответил: Иньяки Уильямс замкнул передачу Дани Гарсии.

Гол Иньяки Уильямса. Видеоролик:

В первом тайме «Атлетик» забил ещё дважды. Сначала с паса Алекса Беренгера отличился Ойан Сансет.

Гол Сансета. Видеоролик:

А затем Нико Уильямс с передачи Ерая Альвареса увеличил преимущество своей команды.

Гол Нико Уильямса. Видеоролик:

В концовке матча Радамель Фалькао отыграл один мяч, но победа осталась за «Атлетиком».

Испания - Примера. 6-й тур
17 сентября 2022, суббота. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Трехо – 5'   1:1 Уильямс – 14'   2:1 Сансет – 28'   3:1 Уильямс – 33'   3:2 Фалькао – 80'
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