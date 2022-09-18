Футболисты «Зенита» празднуют победу в матче с «Динамо». Видео

Вчера, 17 сентября, состоялся центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга опубликовала видео празднования футболистами победы со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно на YouTube-канале «Зенита».

«Зенит» долгое время первого тайма имел подавляющее преимущество по ударам, которое затем воплотилось в забитом мяче. На 35-й минуте полузащитник «Динамо» Матиас Норманн потерял мяч на правом фланге своей половины поля. Игроки «Зенита» быстро перевели мяч к штрафной площадке, Иван Сергеев отпасовал на Андрея Мостового, который пробил низом в левый угол. На 64-й минуте московская команда осталась в меньшинстве – защитник Роберто Фернандес получил вторую жёлтую за фол на Сергееве, после чего покинул поле. На 93-й минуте Густаво Мантуан реализовал выход один на один и установил итоговый счёт встречи — 2:0.



«Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место.