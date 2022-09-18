«Барселона» может бесплатно подписать игрока «Челси» Жоржиньо

«Барселона» следит за ситуацией вокруг полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо. Как сообщает издание The Sun, каталонский клуб может попытаться договориться с итальянским хавбеком уже зимой о переходе футболиста в стан сине-гранатовых в следующее межсезонье.
Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года, и в данный момент стороны не близки к продлению соглашения. «Барселона» рассматривает Жоржиньо на позицию Серхио Бускетса, который покинет испанскую команду как свободный агент летом следующего года.
Жоржиньо перешёл в «Челси» в 2018 году. В составе лондонского клуба футболист выходил 196 раз и сумел забить 27 голов. С полузащитником синие сумели выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы, а также клубный чемпионат мира.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»:
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