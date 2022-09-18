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Конте оценил игру «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов и отметил значимость победы над «Лестером»

Конте оценил игру «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов и отметил значимость победы над «Лестером»
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил игру команды в матче Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (0:2) на этой неделе и рассказал, как настраивал команду на матч с «Лестером» (6:2) в АПЛ.

«Я рад, что мы провели хорошую игру с «Лестером». Это было очень важно для моих футболистов после поражения в Лиге чемпионов… честно, я был разочарован этим поражением. Я всегда понимаю, когда мы играем плохо и заслуживаем поражения, но матч в Лиге чемпионов не был плохим по игре, поэтому я был расстроен.

Я поговорил с игроками после поражения, сказав, что хорошая команда, которая хочет выйти на новый уровень, должна демонстрировать хорошую реакцию по ходу игры. К счастью, я увидел верную реакцию на трудности во втором тайме матча с «Лестером», — приводит слова Конте официальный сайт «Тоттенхэма».

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