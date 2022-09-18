Тренер «Торино»: в Серии А Влашич может преуспеть, здесь уровень ниже, чем в АПЛ

Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился впечатлениями от игры хорватского полузащитника команды Николы Влашича, а также сравнил уровень чемпионатов Италии и Англии.
«Серия А уступает английской Премьер-лиге по физической составляющей — в плане темпа и интенсивности. Как игроку ему было особенно трудно с этим, а также с позицией, на которой его заставляли играть в Англии. В Серии А он может преуспеть, потому что уровень ниже. В Италии это поняли, поэтому берут многих игроков, которые в других местах не кажутся феноменом, но здесь имеют значение», — приводит слова Юрича сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, сезон-2022/2023 Влашич, бывший игрок московского ЦСКА, проводит в «Торино» в аренде. Права на него принадлежат лондонскому «Вест Хэму».
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