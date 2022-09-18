Семак: провоцировать Фернандеса? Нет, мы в такие игры не играем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» ответил на вопрос об удалении Роберто Фернандеса. Его спросили, была ли в перерыве с его стороны установка для нападающих играть плотнее с парагвайским защитником соперника, помня, что ранее он уже получал две жёлтых карточки.
«Нет, мы не играем в такие игры, чтобы как-то провоцировать. Мы вышли на второй тайм с желанием так же продолжать играть. То, что Фернандес заработал вторую карточку – бывают матчи, в которых игроки удаляются. Такой момент был хороший, качественная передача, здорово Ваня открылся.
Такое случается не только у Фернандеса, но и у других игроков. Это часть футбола. Конечно, мы на это не рассчитывали и специально как-то эту ситуацию не поднимали в раздевалке. Мы занимались тем, чем должны заниматься – играли в футбол», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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