Михаил Кержаков: в начале лета у меня были мысли о завершении карьеры

Вратарь петербуржского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, что в 35 лет его впервые вызвали в национальную сборную России, и рассказал, что после прошлого сезона у него были мысли о завершении игровой карьеры.
«О вызове в сборную узнал немножко заранее – позвонил Виталий Витальевич Кафанов, мы с ним перебросились несколькими фразами. Я обрадовался очень сильно, потому что в 35 лет первый раз получить вызов… Я не раз говорил, что ещё в начале лета у меня были мысли о завершении карьеры. Но вот так всё развернулось. В жизни бывают такие повороты. Я очень рад», – приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
В итоговом составе сборной России на сентябрьский сбор четыре голкипера – Кержаков из «Зенита», Шунин из «Динамо», Сафонов из «Краснодара» и Ломаев из «Крыльев Советов».
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