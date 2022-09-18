Анчелотти отреагировал на сравнение Винисиуса с обезьяной

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о скандале вокруг форварда Винисиуса Жуниора, которого сравнили с обезьяной за празднование голов.

«Я возвращаюсь к заявлению клуба и тому, что сделал Винисиус. Внимание должно быть на футболе. Игрок чувствует себя хорошо и с нетерпением ждёт игры и помогает команде попытаться выиграть её. Это то, о чём мы не говорим в раздевалке. Реакция игрока была очень хорошей. Я не думаю, что с ним что-то не так. Он играет с радостью и с качествами, которыми он обладает. Я не даю ему никаких советов, потому что я не его отец и не брат. Я его тренер», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» семь матчей, в которых записал в свой актив пять голов и сделал одну результативную передачу.