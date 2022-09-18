«Было опасно». Хосеп Гвардиола высказался о разгроме «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 8-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном», который его команда выиграла на выезде со счётом 3:0.



«Я безоговорочно доверяю всем игрокам. Гриллиш отличился уже на первой минуте. Я никогда не говорил, что он – именно тот, кто обязан забивать голы, но говорил, что он должен стараться быть более агрессивным в штрафной. Де Брёйне забил много в прошлом сезоне, а в этом больше занимается ассистами, чем своими голами.



Если в целом, то в первые 15-20 минут мы были очень агрессивны. Потом всё несколько поменялось. Мы не смогли контролировать такой характер игры, наш ритм замедлился. А во втором тайме всё было довольно опасно, потому что соперники на определённом временном отрезке были лучше нас, бегали больше нас. Однако мы забили третий мяч, и на этом всё было кончено», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».



Победу «Сити» принесли точные удары Грилиша и Холанда на 1-й и 16-й, а также Фодена на 69-й минуте. Команда Гвардиолы после субботних матчей возглавила таблицу с 17 очками, но на первое место может вернуться «Арсенал», если обыграет «Брентфорд».

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