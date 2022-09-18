Аршавин ответил, можно ли короновать «Зенит» после побед над всеми московскими командами

Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче с московским «Динамо», а также высказался о статусе главного фаворита в РПЛ.



«Зенит» справился с атакой «Динамо», практически не дал шансов. Только пару раз было в начале игры, когда разгонялись. Сегодня здорово сыграли Ловрен, Родригао и Барриос. Нужно ли короновать «Зенит» после победы над всеми московскими командами? Короновать рано. Ещё много играть. Всё может случиться, измениться. Но понятно, что «Зенит» как был, так и остаётся главным фаворитом чемпионата России», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



«Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 26 очков в 10 турах. Команда по разу потеряла очки в июле и августе – с «Химками» (1:1) и «Ахматом» (0:0) соответственно. Ближайшими преследователями чемпионов России являются «Ростов», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак».

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