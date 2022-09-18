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Агент: Малком и Клаудиньо получат гражданство РФ? Не могу ответить на этот вопрос

Агент: Малком и Клаудиньо получат гражданство РФ? Не могу ответить на этот вопрос
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Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, отреагировал на информацию о том, что оба бразильца в ближайшее время могут получить российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо получат российское гражданство? Не могу ответить на этот вопрос», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Малком стал игроком «Зенита» в августе 2019 года. Он перешёл из «Барселоны». Сообщалось, что клуб заплатил за трансфер € 40 млн. На сегодня 25-летний Малком провёл в составе сине-бело-голубых 87 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» в августе 2021 года из «Ред Булл Брагантино». С того момента он принял участие в 40 играх в составе чемпиона России и забил 11 мячей.

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Источник: Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства
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