Главный тренер «Боруссии» отреагировал на тяжёлую травму Марко Ройса

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о травме Марко Ройса, которую капитан команды получил в матче седьмого тура Бундеслиги с «Шальке». Полузащитник покинул поле на носилках и рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.
«Сейчас я ни с кем не разговариваю больше, чем с нашим врачом. То, что случилось с Марко, нашим капитаном, это горько. Он повредил лодыжку. Это было крайне неудачно.
Я смог только кратко поговорить с Ройсом в перерыве – в тот момент его болевые ощущения были очень сильными. Насколько сильно повреждены связки, пока ответить не могу. Очень обидно. Марко был в отличной форме, он прекрасно играл. И он пережил так много неудач в своей карьере ранее… Мы надеялись, что наконец-то с этим покончено. Вдвойне неприятно, что это произошло перед чемпионатом мира. И всё же надеемся, что всё не так серьёзно, как показалось сразу», – приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».
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