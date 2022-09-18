Гайич: Малком и Камано сделали безумный скачок в карьере. Во Франции они были другими

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался об игре бывших одноклубников Малкома и Франсуа Камано, с которыми он вместе играл в чемпионате Франции.
«Если говорить о Малкоме, то он колоссально спрогрессировал после ухода из «Бордо». Вы видели, как он играл в «Барселоне»? А сейчас Малком это лидер «Зенита».
Что касается Франсуа Камано, то он успел поменять позицию на поле. Раньше это был левый вингер, а сейчас перед нами хороший нападающий.
Малком и Камано отличные игроки атаки, которые способны забивать из любых позиций. Если сейчас смотреть на этих игроков в «Зените» и «Локомотиве», то это не те футболисты, с которыми я играл во Франции. Каждый из них сделал безумный скачок в карьере», — приводит слова Гайича Sport24.
Напомним, Гайич, Малком и Камано ранее выступали за «Бордо».
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