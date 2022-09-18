Ловрен после игры с «Динамо» отправился в Хорватию

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен покинул расположение команды из Санкт-Петербурга и полетел в свою страну. Футболист попал в заявку своей национальный команды на матчи Лиги наций УЕФА с Данией (22 сентября) и Австрией (25 сентября).
Об этом футболист сообщил «Матч ТВ» после матча 10-го тура чемпионата России с «Динамо».
Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. Портал Transfermakt оценивает стоимость футболиста в 4,5 млн евро.
В нынешнем сезоне хорватский защитник принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и отметился одним точным ударом. С 2009 года Ловрен вызывается в сборную Хорватии.
«Шашечные» примут участие в предстоящем чемпионате мира по футболу, который состоится в Катаре с 20 декабря по 18 декабря. В квартете F подопечные Златко Далича сыграют со сборными Марокко, Канады и Бельгии.
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