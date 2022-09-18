Овчинников: надеюсь, Россию завтра вернут в еврокубки. Нужно победить — во всех смыслах

Бывший вратарь «Локомотива», сборной России и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался об отстранении российских клубов из еврокубков.

«Упал ли уровень РПЛ в связи с лишением возможности наших клубов играть в Европе? Уровень чемпионата упал, да. Но теперь у нас есть возможность развиваться молодым российским футболистам. Но он упал не так сильно, как вам всем кажется.

Через сколько лет нас вернут в Европу? Сложно сказать. Какой смысл предполагать? Я надеюсь, что нас завтра вернут в еврокубки. Мы должны победить — во всех смыслах», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.