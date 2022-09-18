Овчинников: надеюсь, Россию завтра вернут в еврокубки. Нужно победить — во всех смыслах

Бывший вратарь «Локомотива», сборной России и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался об отстранении российских клубов из еврокубков.
«Упал ли уровень РПЛ в связи с лишением возможности наших клубов играть в Европе? Уровень чемпионата упал, да. Но теперь у нас есть возможность развиваться молодым российским футболистам. Но он упал не так сильно, как вам всем кажется.
Через сколько лет нас вернут в Европу? Сложно сказать. Какой смысл предполагать? Я надеюсь, что нас завтра вернут в еврокубки. Мы должны победить — во всех смыслах», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».
Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.
- 18 сентября 2022
-
05:48
-
05:33
-
05:22
-
04:50
-
04:36
-
04:08
-
03:57
-
03:52
-
03:46
-
03:18
-
03:14
-
03:06
-
02:59
-
02:53
-
02:40
-
02:35
-
02:26
-
02:08
-
01:52
-
01:37
-
01:35
-
01:25
-
01:15
-
00:48
-
00:44
-
00:30
-
00:26
-
00:14
-
00:05
-
00:02
-
00:01
- 17 сентября 2022
-
23:54
-
23:45
-
23:41
-
23:21