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«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
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Кузьмичёв заявил, что с ним никто не связывался из «Спартака»

Кузьмичёв заявил, что с ним никто не связывался из «Спартака»
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодёжи Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию о том, что может вернуться в столичную команду.

«Со мной никто из «Спартака» не связывался. Никаких контактов не было. По этому вопросу сказать нечего», — сказал Кузьмичев в интервью Sport24.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Владимир Кузьмичёв может вернуться в «Спартак», где будет отвечать за возрождение проекта «Спартак-2» и за молодёжную вертикаль красно-белых.

Функционер занимал должность куратора системы подготовки молодых футболистов в московской команде. Он покинул клуб в декабре 2021 году. Ранее Кузьмичёв руководил академией «Локомотива».

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 16 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице.

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