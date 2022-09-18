Медведев эмоционально отреагировал на поступок своих партнёров по «Ростову»
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев прокомментировал акцию, которую устроили его одноклубники в преддверии 10-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Крыльями Советов» (2:1).
Футболисты ростовчан вышли на матч в специальных майках, посвященных Медведеву. Ранее голкипер получил тяжёлую травму в матче 9-го тура чемпионата России со «Спартаком». Самого 27-летнего футболиста увозили с футбольного поля на коляске.
«Приятно до слёз. Настоящая команда. Настоящая поддержка. Больше сказать нечего. Только большое спасибо. Буду стараться быстрее восстановиться», — цитирует Медведева «РБ Спорт».
После этого матча «Ростов» набрал 22 очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу.
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