Роджерс близок к увольнению из «Лестера». Клуб определился с кандидатурой на замену
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс в ближайшее время может быть уволен со своего поста, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, руководство клуба недовольно результатами на старте сезона и рассматривает вопрос смены тренера. В случае увольнения Роджерса, его приемником может стать наставник «Брентфорда» датчанин Томас Франк. В числе кандидатов также бывший главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч.
Напомним, после семи сыгранных туров «Лестер» находится на последнем месте турнирной таблицы Английской Премьер-Лиги. В активе команды всего одно очко.
Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года. До этого тренер руководил «Селтиком», «Ливерпулем», «Суонси» и другими клубами.
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