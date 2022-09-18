Абрахам: у АПЛ и Серии А есть качества, которых нет у других

Экс-нападающий «Челси», а ныне игрок «Ромы» Тэмми Абрахам сравнил АПЛ с Серией А.
«У этих двух лиг есть качества, которых нет у других. Итальянский футбол очень тактический. Команды хотят помешать вам забить как можно больше голов. Я думаю, что они в основном сфокусированы на том, чтобы воспрепятствовать забиванию голов, что, конечно, усложняет задачу нападающему.
Одной вещи, которой я вынужден был быстро научиться, — это зарабатывание штрафных ударов. Удержание мяча, когда вашей команде может понадобиться передышка, получение дешёвых фолов, как мы бы назвали их в Англии. Такие мелочи, как вот это, я бы отметил», — цитирует Абрахама Daily Mail.
Напомним, англичанин перешёл в «Рому» из «Челси» перед началом сезона-2021/2022 за € 40 млн. У «Челси» есть опция выкупить футболиста обратно за € 80 млн.
Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом. Видеоролик:
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