Абрахам: у АПЛ и Серии А есть качества, которых нет у других

Экс-нападающий «Челси», а ныне игрок «Ромы» Тэмми Абрахам сравнил АПЛ с Серией А.

«У этих двух лиг есть качества, которых нет у других. Итальянский футбол очень тактический. Команды хотят помешать вам забить как можно больше голов. Я думаю, что они в основном сфокусированы на том, чтобы воспрепятствовать забиванию голов, что, конечно, усложняет задачу нападающему.

Одной вещи, которой я вынужден был быстро научиться, — это зарабатывание штрафных ударов. Удержание мяча, когда вашей команде может понадобиться передышка, получение дешёвых фолов, как мы бы назвали их в Англии. Такие мелочи, как вот это, я бы отметил», — цитирует Абрахама Daily Mail.

Напомним, англичанин перешёл в «Рому» из «Челси» перед началом сезона-2021/2022 за € 40 млн. У «Челси» есть опция выкупить футболиста обратно за € 80 млн.

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