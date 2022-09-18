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Де Брёйне сравнялся с Джеррардом по количеству ассистов в АПЛ

Де Брёйне сравнялся с Джеррардом по количеству ассистов в АПЛ
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Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне догнал экс-футболиста «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по количеству результативных передач в матчах чемпионата Англии.

Уникальное достижение бельгиец смог установить вчера, 17 сентября, в игре 8-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:0). 31-летний полузащитник ассистировал своим партнёрам по команде в двух из трёх взятий ворот.

Де Брёйне отдал 92 результативные передачи за всю карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail. Футболист сборной Бельгии сравнялся по этому показателю с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. Примечательно, что Кевину понадобилось для установления этого показателя 287 матчей, а бывшему игроку «красных» 504 игры.

Лидером по числу ассистов за всю историю чемпионатов Англии является экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. На его счету 162 ассиста в АПЛ за карьеру.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

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