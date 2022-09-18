Александр Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Реймсом»
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«Монако» объявил заявку на матч 8-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом». В список попал российский полузащитник Александр Головин.
Заявка «Монако»: Дидильон, Линард, Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Якобс, Окоу, Сарр, Вандерсон, Аклюш, Камара, Диатта, Фофана, Желсон Мартинш, Головин, Лукас, Магасса, Матацо, Боаду, Бен-Йеддер, Эмболо, Минамино.
Матч 8-го тура французской Лиги 1 «Реймс» — «Монако» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе. Начало встречи — в 14:00 мск.
«Монако» в семи матчах набрал 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023. «Реймс» (6) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (19).
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