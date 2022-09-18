Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Реймсом»

Александр Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Реймсом»
Комментарии

«Монако» объявил заявку на матч 8-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом». В список попал российский полузащитник Александр Головин.

Заявка «Монако»: Дидильон, Линард, Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Якобс, Окоу, Сарр, Вандерсон, Аклюш, Камара, Диатта, Фофана, Желсон Мартинш, Головин, Лукас, Магасса, Матацо, Боаду, Бен-Йеддер, Эмболо, Минамино.

Матч 8-го тура французской Лиги 1 «Реймс» — «Монако» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе. Начало встречи — в 14:00 мск.

«Монако» в семи матчах набрал 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023. «Реймс» (6) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (19).

«Реймс» — «Монако». Похвала Черчесова взбодрит Головина «Реймс» — «Монако». Похвала Черчесова взбодрит Головина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022