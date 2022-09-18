Гендиректор «Динамо» Пивоваров: показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение московского клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). По его мнению, судья неоднозначно трактовал эпизоды в польщу команды из Санкт-Петербурга.

«Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону.

У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.