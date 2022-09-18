Гендиректор «Динамо»: Норманн получил удар по голеностопу. Чувствует себя хорошо

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о состоянии Матиаса Норманна после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«Норманн получил удар по тому же месту — по голеностопу. Конечно, это, может, психологически повлияло, но посмотрим. Чувствует себя хорошо», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ошибка норвежского полузащитника Матиаса Норманна привела к первому голу «Зенита», который забил Андрей Мостовой. Норманн присоединился к «Динамо» в минувшее трансферное окно. Также из недавно присоединившихся к бело-голубым футболистам в матче участие принимали парагвайский защитник Роберто Френандес, израильский хавбек Эли Даса, камерунский полузащитник Муми Нгамалё, также на замену вышел уругвайский защитник Николас Маричал.
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