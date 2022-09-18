Быстров: Захарян в «Челси» надел бы ватные штанишки и сидел на скамейке

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). По мнению Быстрова, если бы Захарян с такой игрой перешёл в «Челси», то сидел бы в запасе.

«Кроме того, что Захарян руками махал там и спорил с арбитрами, он никаких полезных действий не привнёс. И это лидер команды, который должен был уехать в «Челси». В «Челси» он бы надел эти ватные штанишки и сидел бы на скамейке минимум до следующего сезона. С такой игрой – так и есть… Вот лидер чемпионата — пожалуйста, проявляй и показывай себя хотя бы какими-то моментами. Но нет...» – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч».

Напомним, «Челси» проявлял интерес к Арсену Захаряну, однако лондонский клуб не успел закрыть сделку до конца летнего трансферного окна из-за проблем с переводом финансов в российские банки.