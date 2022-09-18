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Ловчев: победить этот «Зенит» можно только когда он сам даст себя обыграть

Ловчев: победить этот «Зенит» можно только когда он сам даст себя обыграть
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев подвёл итог матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» (0:2). По его мнению, обыграть сине-бело-голубых можно только тогда, когда они сами дадут сопернику это сделать.

«Можно ли обыграть этот «Зенит»? Когда он сам даст себя обыграть. По качеству футбола, по сыгранности, по скамейке – невозможно это сделать. Ещё и нельзя допускать ошибки», — сказал Евгений Ловчев в эфире телеканала «Матч».

Напомним, «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. На второй строчке располагается «Ростов» (22). Третье место — ЦСКА (20). «Зенит» является действующим чемпионом РПЛ.

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