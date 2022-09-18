Ловчев: победить этот «Зенит» можно только когда он сам даст себя обыграть
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев подвёл итог матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» (0:2). По его мнению, обыграть сине-бело-голубых можно только тогда, когда они сами дадут сопернику это сделать.
«Можно ли обыграть этот «Зенит»? Когда он сам даст себя обыграть. По качеству футбола, по сыгранности, по скамейке – невозможно это сделать. Ещё и нельзя допускать ошибки», — сказал Евгений Ловчев в эфире телеканала «Матч».
Напомним, «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. На второй строчке располагается «Ростов» (22). Третье место — ЦСКА (20). «Зенит» является действующим чемпионом РПЛ.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:48
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:42
-
10:40
-
10:38
-
10:34
-
10:20
-
10:02
-
10:00
-
09:59
-
09:40
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
08:51
-
08:20
-
07:54
-
07:32
-
07:23
-
07:11
-
06:59
-
06:56
-
06:23
-
06:07
Партнерский контент