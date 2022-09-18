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Илья Кутепов: ЦСКА не был расхлябанным. Это «Торпедо» дало им хороший бой

Илья Кутепов: ЦСКА не был расхлябанным. Это «Торпедо» дало им хороший бой
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Приятно вернуться в «Лужники» – грандиозный стадион, с которым связано столько позитивных эмоций. До этого мы играли здесь с Испанией на чемпионате мира – воспоминания самые лучшие. Плюс качество газона, атмосфера – всё соответствовало статусу дерби.

Не сказал бы, что ЦСКА вышел расхлябанным. Команда хорошего уровня не может себе такого позволить. Тут, скорее, надо отдать должное нам – мы вышли собранными, подготовленными и дали хороший бой.

Победили за счёт слаженной работы. Никто не выпадал, каждый делал то, что нужно, на своей позиции. Мы работали как один механизм. Конечно, настрой на такие матчи максимальный. ЦСКА – хороший соперник, идёт в лидерах. Мы всё прекрасно понимали», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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