Ришарлисон заступился за Винисиуса, которого сравнили с обезьяной в телеэфире

Бразильский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисон заступился за Винисиуса Жуниора из «Реала», которого недавно в эфире испанского телеканала сравнили с обезьяной.
«Раздражающая ситуация. Я даже отправил сообщение тому парню, который говорил всякую чушь в эфире, и назвал его куском дерьма. Эту ситуацию нужно решать, она не может остаться незамеченной.
Я надеюсь, что он Винисиус сможет и дальше получать удовольствие на поле. Я буду болеть за него, чтобы он забил гол в ближайшем матче», — приводит слова Ришарлисона интернет-портал ESPN.
Напомним, президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV оскорбил Винисиуса. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы.
Второй гол Винисиуса в ворота «Мальорки»:
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