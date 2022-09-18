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Данил Круговой вызван в сборную России на сентябрьские сборы вместо Игоря Дивеева

Данил Круговой вызван в сборную России на сентябрьские сборы вместо Игоря Дивеева
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой приглашён в сборную России на сентябрьские сборы. Он заменит защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ранее получившего травму, сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, Дивеев получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (0:1). В ходе медицинского обследования у футболиста был диагностирован перелом большеберцовой кости. Срок восстановления займёт не менее трёх месяцев.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.

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