Данил Круговой вызван в сборную России на сентябрьские сборы вместо Игоря Дивеева
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой приглашён в сборную России на сентябрьские сборы. Он заменит защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ранее получившего травму, сообщает пресс-служба национальной команды.
Напомним, Дивеев получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (0:1). В ходе медицинского обследования у футболиста был диагностирован перелом большеберцовой кости. Срок восстановления займёт не менее трёх месяцев.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.
Новость по темеУ Дивеева диагностировали перелом большеберцовой кости
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