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Глава судейского комитета РФС высказался о желании «Краснодара» расследовать матч с ЦСКА

Глава судейского комитета РФС высказался о желании «Краснодара» расследовать матч с ЦСКА
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о желании «Краснодара» расследовать матч 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

«Мы призываем коллег относиться к заявлениям о прокуратуре взвешенно, потому что я, как юрист, могу сказать, что для обращения в правоохранительные органы нужно больше оснований, чем для обращения в ЭСК. В ЭСК вы можете обратиться, потому что есть какие-то судейские недоработки. Правоохранительные органы — это уже более широкий комплекс оснований и доказательств. Коллег мы призываем к конструктивному, внутрикорпоративному диалогу. Почему? Потому что мы создаём общий продукт — РПЛ, в том числе и с помощью вас. Чем он более качественный, тем он качественнее воспринимается болельщиками. У нас уровень общения на тему судейства находится, мне кажется, на первом уровне в Европе. Нигде нет ни ЭСК, ни публикаций, ни объяснений, ни публикаций VAR, ни съёмок фильмов о том, как велись переговоры между судьями. В данном случае мы способны разобраться внутри — без привлечения прокуратуры. Клубы сказали, но при этом можно отметить, что «Краснодар» обратился в ЭСК: при этом находится с нами в диалоге, и мы стараемся объяснить правильные решения — почему они правильные», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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