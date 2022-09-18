Глава судейского комитета РФС оценил работу Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о работе арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (4:1).

«Все моменты, которые «Краснодар» попросил разобрать в ЭСК, мы оценили и дали мотивирующие суждения, подготовили видео. Работа Сергея Иванова была признана правильной. Да, были две ошибки, которые были исправлены Казарцевым с помощью VAR. Но других негативных моментов не было. На результат матча арбитр точно не повлиял. Окончательные решения были правильными — это решение ЭСК. То, что у «Краснодара» есть какие-то свои формулировки и прочее… Есть единственный орган в футболе, который понимает и знает все современные тенденции в футболе — это ЭСК. У нас в ЭСК входят два лучших бывших мировых арбитра — Ирматов и Мажич. Мы можем понять эмоции и недовольство «Краснодара». Работу Иванова мы оценили не очень хорошо, так как некоторые решения были приняты с помощью видеоарбитров, а не он сам сразу принял эти решения, но это были очень сложные моменты, особенно с назначением пенальти», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.