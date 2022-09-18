Кутепов — о шансах «Торпедо» остаться в РПЛ: есть прогресс, результат — уже хорошо

Центральный защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о шансах московской команды сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023. По словам футболиста, в игре «Торпедо» есть прогресс, поэтому стали улучшаться результаты.
«Уверены ли, что останемся в РПЛ? Не надо забегать вперёд, поговорим в конце сезона. Есть прогресс, появился результат – это уже хорошо. Конечно, это позитивно влияет на игру и настрой команды, на атмосферу в раздевалке.
Если бы мы проиграли ЦСКА? Ничего бы не изменилось, никто не впал бы в депрессию. Но нам хотелось победить, и мы это сделали. Будем работать дальше», — сказал Илья Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Торпедо» набрал 4 очка в 10 матчах РПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.
- 18 сентября 2022
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