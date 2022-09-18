«Краснодар» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 18 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» сыграет с «Химками». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Химки».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). В роли резервного рефери выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград).



«Краснодар» набрал 17 очков в девяти матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).

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