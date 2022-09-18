«Атлетико» — «Реал»: время начала матча, где смотреть

Сегодня, 18 сентября, в матче 6-го тура испанской Ла Лиги состоится мадридское дерби «Атлетико» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Хосе Мунуэра Монтера. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире дерби «Атлетико» — «Реал» можно посмотреть в Okko.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», в активе которой 16 очков. Однако «Реал» (15) имеет матч в запасе, поэтому может обойти сине-гранатовых. Замыкает тройку лидеров «Атлетик» из Бильбао (12). «Атлетико» (10) — на седьмом месте.

В прошлом туре «Реал» разгромил «Мальорку», видеообзор матча:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.