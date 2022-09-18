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Кобелев: «Динамо» психологически не было готово к «Зениту». Проиграли по делу

Кобелев: «Динамо» психологически не было готово к «Зениту». Проиграли по делу
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение московского клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). По его мнению, бело-голубые были психологически не готовы к игре с действующим чемпионом.

«Думаю, «Динамо» проиграло по делу. «Зенит» выглядел предпочтительнее и увереннее. Как мне кажется, динамовцы психологически были не готовы к этой игре. Матч проходил на небольших скоростях, но даже тут у «Зенита» было преимущество, а «Динамо» ничего не смогло им противопоставить», — сказал Андрей Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место.

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