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«Сочи» — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Сочи» — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 18 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Факел».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). В роли резервного рефери выступит Артёр Фёдоров (Петрозаводск).

«Сочи» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).

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