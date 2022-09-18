«Сочи» — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Поделиться
Сегодня, 18 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Факел».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). В роли резервного рефери выступит Артёр Фёдоров (Петрозаводск).
«Сочи» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
14:54
-
14:49
-
14:46
-
14:35
-
14:23
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:49
-
12:30
-
12:30
-
12:20
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:48
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:10
Партнерский контент