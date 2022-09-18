«Сочи» — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 18 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Факел».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). В роли резервного рефери выступит Артёр Фёдоров (Петрозаводск).



«Сочи» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).