Александр Кержаков: с «Зенитом» чего-то осмысленного в игре «Динамо» я не увидел

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о матче 10-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Очевидно, что «Зенит» контролировал матч. Шансы у «Динамо» были, например, попадание в перекладину за счёт дальнего удара. Но чего-то супер осмысленного и подготовленного в игре «Динамо» я не увидел. «Динамо» в начале пыталось играть на быстрых ответных атаках, но «Зенит» их спокойно обезвреживал. Эти атаки не приносили никакого успеха. После пропущенного гола, как мне кажется, «Динамо» совсем перестало надеяться на положительный исход. Редкие выпады во втором тайме пару раз привели к какому-то напряжению у ворот «Зенита», но не более», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.