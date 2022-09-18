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Результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов в Кубке России

Результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов в Кубке России
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Сегодня, 18 сентября, состоялась жеребьёвка 1/32 финала Кубка России. Стали известны пары 4-го раунда Пути регионов. Стоит отметить, что матчи следующей стадии пройдут в период с 4 по 6 октября.

Результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов в Кубке России:

  • «Торпедо-Владимир» — «Акрон»;
  • «Ротор» — «Шинник»;
  • «Динамо-Владивосток» — «СКА-Хабаровск»;
  • «Кубань-Холдинг» — «Уфа»;
  • «Космос» — «Родина»;
  • «Черноморец» — «Енисей»;
  • «Тюмень» — «Волгарь»;
  • «Динамо-Брянск» — «Арсенал»;
  • «Пересвет» — «Балтика»;
  • «Авангард» — «Динамо-Махачкала»;
  • «СтавропольАгроСоюз» — «Нефтехимик»;
  • «Динамо СПб» — «Алания»;
  • «Звезда СПб» — «Велес»;
  • «Текстильщик» — «Кубань»;
  • «Волга-Ульяновск» — «Рубин»;
  • «Зенит-Ижевск» — «КАМАЗ».

Подробное расписание матчей будет опубликовано позже.

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