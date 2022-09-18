Результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов в Кубке России
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Сегодня, 18 сентября, состоялась жеребьёвка 1/32 финала Кубка России. Стали известны пары 4-го раунда Пути регионов. Стоит отметить, что матчи следующей стадии пройдут в период с 4 по 6 октября.
Результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов в Кубке России:
- «Торпедо-Владимир» — «Акрон»;
- «Ротор» — «Шинник»;
- «Динамо-Владивосток» — «СКА-Хабаровск»;
- «Кубань-Холдинг» — «Уфа»;
- «Космос» — «Родина»;
- «Черноморец» — «Енисей»;
- «Тюмень» — «Волгарь»;
- «Динамо-Брянск» — «Арсенал»;
- «Пересвет» — «Балтика»;
- «Авангард» — «Динамо-Махачкала»;
- «СтавропольАгроСоюз» — «Нефтехимик»;
- «Динамо СПб» — «Алания»;
- «Звезда СПб» — «Велес»;
- «Текстильщик» — «Кубань»;
- «Волга-Ульяновск» — «Рубин»;
- «Зенит-Ижевск» — «КАМАЗ».
Подробное расписание матчей будет опубликовано позже.
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