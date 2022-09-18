Сегодня, 18 сентября, состоялась жеребьёвка 1/32 финала Кубка России. Стали известны пары 4-го раунда Пути регионов. Стоит отметить, что матчи следующей стадии пройдут в период с 4 по 6 октября.

Результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов в Кубке России:

«Торпедо-Владимир» — «Акрон»;

«Ротор» — «Шинник»;

«Динамо-Владивосток» — «СКА-Хабаровск»;

«Кубань-Холдинг» — «Уфа»;

«Космос» — «Родина»;

«Черноморец» — «Енисей»;

«Тюмень» — «Волгарь»;

«Динамо-Брянск» — «Арсенал»;

«Пересвет» — «Балтика»;

«Авангард» — «Динамо-Махачкала»;

«СтавропольАгроСоюз» — «Нефтехимик»;

«Динамо СПб» — «Алания»;

«Звезда СПб» — «Велес»;

«Текстильщик» — «Кубань»;

«Волга-Ульяновск» — «Рубин»;

«Зенит-Ижевск» — «КАМАЗ».

Подробное расписание матчей будет опубликовано позже.