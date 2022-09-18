Чемпион ОИ Далалоян: игроки «Динамо» сами верят, что «Зенит» непобедим, хотя это не так

Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян поделился мнением о результате матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Зенит» (0:2).

«Я болею за «Динамо». «Зенит» абсолютно победим, но ребята провалились. Зенитовская аура давит на другие команды. Возможно, игроки «Динамо» сами верят, что «Зенит» — сильнейшая команда, что он непобедим, хотя это не так. С ними можно бороться, обыгрывать. Важно — грамотно настроиться», — сказал Далалоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (16) — на шестом месте.